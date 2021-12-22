Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,07 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,07 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|55,00
|65,00
|56,07
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|45,00
|48,00
|47,34
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|25,46
|30,00
|25,97
|HTS
|Patates
|Kg
|5,00
|5,00
|5,00
|HMS
|Kuru fasulye
|Kg
|18,00
|26,60
|18,91
|HTS
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AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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