Erzurum Ticaret Borsası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,07 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,07 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg55,0065,0056,07HTS
Et küçükbaşKg45,0048,0047,34HMS
Civil peynirKg25,4630,0025,97HTS
PatatesKg5,005,005,00HMS
Kuru fasulyeKg18,0026,6018,91HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title