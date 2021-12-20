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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 67,54 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 67,54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg60,0067,7267,54HTS
TereyağıKg53,0070,0055,43HTS
Kaşar peyniriKg39,0856,0039,88HTS
Kuru fasulyeKg18,0018,0018,00HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

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