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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 62 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 62 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg62,0062,0062,00HTS
TereyağıKg53,0070,0063,91HTS
Kaşar peyniriKg34,5645,0038,26HTS
Lor peynirKg9,2614,0010,43HTS
Yağlı peynirKg17,6531,0024,85HTS
PatatesKg1,352,001,48HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri

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