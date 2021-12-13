Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 56 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 56 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|56,00
|56,00
|56,00
|HTS
|Turşu
|Kg
|3,50
|3,50
|3,50
|HTS
|Bulgur
|Kg
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,75
|0,75
|0,75
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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