Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 56 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 56 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg56,0056,0056,00HTS
TurşuKg3,503,503,50HTS
BulgurKg13,0013,0013,00HTS
YumurtaAdet0,750,750,75HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title