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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,94 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,353,901,94HTS
Kuru soğanKg4,004,004,00HTS
Tavuk etiKg15,0115,0115,01HTS
YumurtaAdet0,450,450,45HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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