Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,94 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,35
|3,90
|1,94
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|15,01
|15,01
|15,01
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,45
|0,45
|0,45
|HTS
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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