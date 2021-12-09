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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,97 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,97 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg54,0070,0061,97HTS
TereyağıKg52,0052,0052,00HTS
Kaşar peynirKg30,0045,9037,07HTS
Yağlı peynirKg32,0036,0033,69HTS
SucukKg60,0060,0060,00HTS
Yumurta koliKg23,9840,0024,33HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri

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