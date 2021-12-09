Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,97 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|54,00
|70,00
|61,97
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|52,00
|52,00
|52,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|30,00
|45,90
|37,07
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|32,00
|36,00
|33,69
|HTS
|Sucuk
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|23,98
|40,00
|24,33
|HTS
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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