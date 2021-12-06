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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg57,0057,0057,00HTS
TereyağıKg38,0071,2544,87HTS
Kaşar peyniriKg33,0063,8943,38HTS
Civil peynirKg21,3026,3023,80HTS
Göyermiş peynirKg26,8532,4027,78HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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