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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,23 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,23 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,355,003,23HTS
Et büyükbaşKg43,0043,0043,00HMS
Tavuk etiKg10,0023,0014,75HTS
Kaşar peyniriKg40,0040,0040,00HTS
Yağlı peynirKg23,5023,5023,50HTS
Kuru soğanKg2,505,502,67HTS
TereyağıKg48,0053,0049,67HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri

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