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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,63 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg43,0084,1550,63ESKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS

Kaşar peyniriKg38,4045,5244,93HTS
Yağlı peynirKg19,9925,0124,76HTS
PatatesKg1,003,701,61HTS
Kuru soğanKg1,101,551,38HTS
TereyağıKg40,0055,0052,87HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et Ve Süt Kurumu Satış

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri

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