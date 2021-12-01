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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 66 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 66 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg66,0066,0066,00HTS
Tavuk etiKg11,0045,0016,23HTS
Yağlı peynirKg21,1221,1221,12HTS

Kaşar peyniriKg35,0035,0035,00HTS
YumurtaAdet0,610,610,61HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri

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