Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3,40 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|Kg
|1,50
|2,50
|1,75
|HTS
|Patates
|Kg
|1,305
|3,40
|1,94
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|34,91
|35,75
|35,26
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|3,40
|3,40
|3,40
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet