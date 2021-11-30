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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3,40 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3,40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru soğanKg1,502,501,75HTS
PatatesKg1,3053,401,94HTS

Kaşar peyniriKg34,9135,7535,26HTS
İnek sütüKg3,403,403,40HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

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