Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35,50 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,50
|35,50
|35,50
|HTS
|Patates
|Kg
|1,30
|2,70
|2,48
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|45,50
|52,00
|49,40
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|33,00
|40,00
|37,20
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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