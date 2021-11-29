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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35,50 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg35,5035,5035,50HTS
PatatesKg1,302,702,48HTS

Kaşar peyniriKg45,5052,0049,40HTS
Yağlı peynirKg33,0040,0037,20HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

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