Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|41,00
|41,00
|41,00
|HMS
|Et küçükbaş
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|30,55
|30,55
|30,55
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,10
|2,10
|2,10
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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