ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?