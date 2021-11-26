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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Et büyükbaşKg41,0041,0041,00HMS

Et küçükbaşKg35,0035,0035,00HMS
Civil peynirKg30,5530,5530,55HTS
Kuru soğanKg2,102,102,10HTS
PatatesKg1,351,351,35HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri

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