Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,32 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|84,15
|50,32
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Civil peynir
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,00
|3,20
|2,42
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,00
|2,80
|1,81
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et Ve Süt Kurumu Satış
AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet