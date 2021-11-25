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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,32 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg43,0084,1550,32ESKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS

Civil peynirKg20,0020,0020,00HTS
PatatesKg2,003,202,42HTS
Kuru soğanKg1,002,801,81HTS
TereyağıKg40,0040,0040,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et Ve Süt Kurumu Satış

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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