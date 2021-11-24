Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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