Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 22 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 22 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|KG
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
|Turşu
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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