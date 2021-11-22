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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 22 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 22 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peynirKG22,0022,0022,00HTS
TurşuKG4,504,504,50HTS
TereyağıKG40,0040,0040,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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