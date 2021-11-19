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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG53,0053,0053,00HTS
PatatesKG1,351,351,35HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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