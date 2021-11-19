Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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