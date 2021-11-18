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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,80 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru soğanKG2,802,802,80HTS
PatatesKG3,003,003,00HTS
Kaşar PeynirKG55,9655,0055,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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