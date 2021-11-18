Erzurum Ticaret Borsası
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,80 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|KG
|2,80
|2,80
|2,80
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|55,96
|55,00
|55,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
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