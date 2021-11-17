Erzurum Ticaret Borsası
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,60 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,26
|59,80
|35,60
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,10
|2,10
|2,10
|HTS
|Patates
|KG
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|38,96
|39,00
|38,97
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Sagip Sezginer - Ekonomi Haberleri
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