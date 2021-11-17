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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,60 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG35,2659,8035,60HTS
Kuru soğanKG2,102,102,10HTS
PatatesKG1,351,351,35HTS
Kaşar PeyniriKG38,9639,0038,97HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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