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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG57,0057,0057,00HTS
Kuru soğanKG2,002,002,00HTS
PatatesKG1,751,751,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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