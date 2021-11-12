Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,95 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|60,17
|51,95
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|89,73
|89,73
|89,73
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|49,50
|39,29
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|32,00
|36,00
|32,61
|HTS
|Patates
|Kg
|1,80
|7,00
|2,12
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,20
|3,00
|1,97
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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