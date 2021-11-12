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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,95 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg38,0060,1751,95HTS
Et küçükbaşKg89,7389,7389,73HTS
Kaşar peyniriKg30,0049,5039,29HTS
Yağlı peynirKg32,0036,0032,61HTS
PatatesKg1,807,002,12HTS
Kuru soğanKg1,203,001,97HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri

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