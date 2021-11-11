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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 6,14 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 6,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Aşurelik buğdayKg5,255,255,25HTS
PirinçKg10,5013,2012,66HTS
BulgurKg6,146,146,14HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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