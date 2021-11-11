Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 6,14 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 6,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Aşurelik buğday
|Kg
|5,25
|5,25
|5,25
|HTS
|Pirinç
|Kg
|10,50
|13,20
|12,66
|HTS
|Bulgur
|Kg
|6,14
|6,14
|6,14
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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