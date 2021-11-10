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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,88 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg44,0065,0055,88HTS
TereyağıKg42,0053,0043,43HTS
Kuru fasulyeKg15,0018,0016,80HTS
Tulum peynirKg60,0060,0060,00HTS
Kaşar peynirKg39,0042,5041,06HTS
Yağlı peynirKg22,5030,0023,78HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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