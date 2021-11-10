Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,88 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,00
|65,00
|55,88
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|42,00
|53,00
|43,43
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|15,00
|18,00
|16,80
|HTS
|Tulum peynir
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|42,50
|41,06
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|22,50
|30,00
|23,78
|HTS
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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