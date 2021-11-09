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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,50 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg15,0065,0048,50HTSG
Kaşar peynirKg38,9638,9638,96HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
TurşuKg5,505,505,50HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Kuru fasulyeKg18,0018,0018,00HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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