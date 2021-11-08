Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,35 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|40,10
|45,04
|42,35
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|21,08
|24,69
|21,82
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|33,00
|48,53
|43,80
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|29,96
|29,96
|29,96
|HTS
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AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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