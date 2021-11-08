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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,35 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg40,1045,0442,35HTS
Civil peynirKg21,0824,6921,82HTS
Kaşar peyniriKg33,0048,5343,80HTS
Göğermiş peynirKg29,9629,9629,96HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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