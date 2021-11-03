Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 42,80 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 42,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|39,00
|53,00
|42,80
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|41,00
|41,00
|41,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|20,00
|22,02
|21,92
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri
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