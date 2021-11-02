Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 60 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|3,40
|3,40
|3,40
|HMS
AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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