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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 60 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg60,0060,0060,00HTS
Kaşar peyniriKg48,0048,0048,00HTS
İnek sütüKg3,403,403,40HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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