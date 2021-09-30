Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,00
|1,35
|1,28
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,25
|1,50
|1,43
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|43,00
|41,83
|HMS
|Et küçükbaş
|Kg
|43,00
|45,00
|44,80
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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