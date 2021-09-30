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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,001,351,28HTS
Kuru soğanKg1,251,501,43HTS
Et büyükbaşKg35,0043,0041,83HMS
Et küçükbaşKg43,0045,0044,80HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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