Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 33,88 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 33,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|31,00
|53,00
|33,88
|HTS
|Patates
|Kg
|1,50
|2,00
|1,77
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,45
|2,00
|1,70
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,53
|39,17
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|8,00
|21,00
|11,85
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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