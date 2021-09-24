Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 65 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|65,00
|65,00
|65,00
|HTS
|Nohut
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Tulum peyniri
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri
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