Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|29,75
|43,00
|37,61
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|44,00
|44,00
|44,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|20,37
|26,24
|23,08
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|16,67
|25,46
|21,78
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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