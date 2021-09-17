Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,18 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,18 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|15,50
|84,15
|47,18
|EBKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|EBKS
|Tavuk eti
|Kg
|13,50
|19,84
|15,06
|EBKS
|Sucuk
|Kg
|49,07
|60,00
|59,61
|EBKS
|Salam
|Kg
|52,25
|52,25
|52,25
|EBKS
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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