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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,18 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,18 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg15,5084,1547,18EBKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00EBKS
Tavuk etiKg13,5019,8415,06EBKS
SucukKg49,0760,0059,61EBKS
SalamKg52,2552,2552,25EBKS
EBKS: Et Balık Kurumu Satış

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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