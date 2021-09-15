Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,27 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|42,00
|42,50
|42,27
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|25,00
|26,00
|25,28
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|18,18
|19,65
|19,19
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|6,64
|6,64
|6,64
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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