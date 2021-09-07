Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,89 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG55,0058,0056,89HTSG
Civil PeynirKG19,4621,9619,84HTS
Lor PeynirKG13,3327,7815,21HTS

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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