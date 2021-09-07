Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,89 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|55,00
|58,00
|56,89
|HTSG
|Civil Peynir
|KG
|19,46
|21,96
|19,84
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|13,33
|27,78
|15,21
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer