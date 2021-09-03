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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg42,0054,0042,30HTS
Kaşar peyniriKg39,0039,0239,00HTS
Yağlı peynirKg19,0019,0019,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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