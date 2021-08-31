Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|43,00
|40,98
|HMS
|Yağlı peynir
|Kg
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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