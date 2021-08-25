Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|25,00
|25,46
|25,34
|HTSG
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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