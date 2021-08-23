Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 47,80 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 47,80 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|44,34
|50,74
|47,80
|HTS
|Kaşar Peynir
|Kg
|32,41
|42,05
|39,19
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|19,10
|30,29
|23,02
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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