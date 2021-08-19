Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|42,00
|42,00
|42,00
|HMS
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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