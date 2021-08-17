Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,16 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,16 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyl
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et (büyükbaş)
|Kg
|43,50
|52,75
|48,16
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|15,00
|15,07
|15,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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