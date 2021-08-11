Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,79 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,79 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg26,5042,0040,79HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Kuru FasulyeKg18,0018,0018,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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