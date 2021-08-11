Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,79 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,79 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|26,50
|42,00
|40,79
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Kuru Fasulye
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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