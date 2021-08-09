Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 52 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 52 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|52,00
|52,00
|52,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|50,00
|50,00
|50,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|32,00
|36,00
|33,93
|HTS
|Patates
|Kg
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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