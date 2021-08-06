Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,59 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|39,82
|53,00
|42,59
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|36,00
|43,50
|39,81
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|18,00
|18,26
|18,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|17,97
|23,68
|21,08
|HTS
|Turşu
|Kg
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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