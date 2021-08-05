Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 38,16 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 38,16 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|31,19
|40,00
|38,16
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,44
|55,44
|55,44
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|18,00
|22,00
|19,97
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|5,00
|24,00
|6,71
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|16,58
|17,33
|16,76
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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