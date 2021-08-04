Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 58,57 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 58,57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|76,50
|58,57
|EBKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|EBKS
|Tavuk eti
|Kg
|13,50
|17,55
|15,36
|EBKS
|Sucuk
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|EBKS
|Sosis
|Kg
|53,50
|53,50
|53,50
|EBKS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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