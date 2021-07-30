Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,88 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg15,0048,0040,88HTS
Et küçükbaşKg40,0040,0040,00HTS
PatatesKg1,352,251,39HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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