Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 20,88 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 20,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|Kg
|20,37
|25,24
|20,88
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|16,67
|25,46
|23,72
|HTS
|Patates
|Kg
|1,00
|2,30
|2,09
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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