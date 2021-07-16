Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 44,72 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 44,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|44,44
|53,00
|44,72
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|33,33
|38,96
|34,34
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|15,28
|18,65
|17,71
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|8,00
|11,00
|8,94
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,80
|1,80
|1,80
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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