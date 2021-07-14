Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,59 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|40,00
|55,00
|45,59
|HTSG
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|37,33
|39,00
|38,78
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|23,89
|23,89
|23,89
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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