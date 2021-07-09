Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,93 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,93 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|43,00
|76,50
|48,93
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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